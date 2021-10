Há quatro destinos turísticos com praia saindo do aeroporto de Goiânia por menos de R$ 1 mil

Para quem gosta de mar um dos defeitos de Goiás é não estar situado no litoral ou próximo de algum local com praia. Entretanto, existem alguns destinos baratos para quem deseja passar alguns dias ao lado da imensidão de água salgada.

Para auxiliar você na hora de escolher, o Portal 6 preparou uma lista com quatro destinos para quem deseja repor as energias ao lado do mar. Todos os locais listados contam com voos diretos de Goiânia, partindo do Aeroporto Santa Genoveva.

Então não perca tempo e aproveite as dicas do Portal 6!

1 – Salvador

Calor o ano todo, a capital da Bahia conta com diversas opções para quem deseja passar um tempo curtindo o mar.

Entre os destaques estão as praias de Stella Maris, Flamengo e Itapuã (não à toa Vinicius de Moraes e Toquinho já cantavam sobre ela).

2 – Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro continua lindo e claro, cheio de praias. Quem for até lá não pode deixar de experimentar a tradicional combinação de biscoito com chá mate.

Entre as praias para se visitar no Rio de Janeiro estão as habituais praias de Ipanema e Barra da Tijuca. Para quem deseja conhecer um destino pouco explorado, a Prainha pode ser uma excelente escolha.

3 – Florianópolis

A “Ilha da Magia” é um daqueles destinos que não podem faltar na lista de quem adora estar próximo ao mar.

Da badalada Jurerê, as paradisíacas Campeche e Joaquina, o que não falta são opções para o visitante.

4 – Vitória (ES)

Das cidades listadas por nós, Vitória é aquela que tem menos apelo junto ao público, mas nem por isso deixa de ter excelentes opções para quem deseja tomar banho de mar.