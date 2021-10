Antes de morrer sufocado pelo padrasto, garotinho chegou a ser levado para o hospital

A Polícia Civil está investigando o caso do assassinato de uma criança de dois anos de idade, em Águas Lindas de Goiás. O principal suspeito do crime é o próprio padrasto do menino.

A situação teria ocorrido nesta terça-feira (5). Os agentes policiais receberam um pedido de socorro, informando que a criança estava desacordada e seu padrasto tentava reanimá-la.

Quando a polícia chegou na casa, o homem já tinha levado o menino para o hospital por conta própria.

A vítima chegou a ser ocorrida pelos profissionais da unidade de saúde, mas não sobreviveu.

Em seu corpo, o laudo médico revelou que foram encontradas marcas de agressões físicas.

Foi quando o padrasto, durante o interrogatório, confessou ter matado a criança sufocada com um travesseiro. Ele foi encaminhado para a delegacia local.

A mãe da criança disse ao G1 Goiás, por telefone, que estava dormindo e acordou com a movimentação na casa.