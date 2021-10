Pedreiro que concretou jovem na parede tinha o hábito de usar calcinhas, revela polícia

O paulista de 56 anos, suspeito da autoria do assassinato de Joice Maria da Glória Rodrigues, de apenas 25 anos, revelou aos investigadores algo surpreendente.

Ele, que é pedreiro, confessou que as calcinhas encontradas pela guarnição no local onde o corpo da vítima estava, seriam dele.

O autuado ainda afirmou que ele teria o costume de utilizar as roupas íntimas.

Relembre o caso

A jovem estudante esteve desaparecida e, apenas após o sétimo dia, é que o cadáver foi encontrado em uma obra ainda em construção.

A descoberta se deu quando o proprietário do local desconfiou de uma área mal rebocada, ainda com o cimento fresco.

Ao pressionar o local, pôde notar um forte odor e decidiu acionar a Polícia Militar.

Após os procedimentos padrões, foi possível identificar o corpo da moça já em processo de decomposição.

Interrogado, o pedreiro contou aos investigadores que ela teria o costume de passar pela região e conversar com ele, mas que na data do crime, Joice teria entrado, utilizado entorpecentes com o homem e, após o estado de vulnerabilidade, teria realizado atos sexuais.

Ele ainda confirmou ter estrangulado a vítima com uma camiseta e a concretado na parede, com o auxílio do comparsa, um homem de 35 anos.