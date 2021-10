Portal 6 Entrevista Alexandre Baldy, presidente do Progressistas em Goiás

Presidente do Progressistas em Goiás, Alexandre Baldy é o convidado do Portal 6 Entrevista desta quinta-feira (07).

Além da trajetória política do secretário e ex-ministro, também falaremos sobre os acontecimentos recentes, a construção da pré-candidatura dele ao Senado e os gestos de reconexão com a população goiana, em especial a de Anápolis.

O Portal 6 Entrevista é um quadro semanal e ao vivo, exibido em todas às quintas-feiras a partir das 20h30. A condução é do jornalista Danilo Boaventura, diretor de Conteúdo do site.

A transmissão é feita de forma simultânea no canal do YouTube do Portal 6 e nas redes sociais.

Assista: