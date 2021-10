Ricardo Ventura, do canal Não Minta Pra Mim, faz análise impressionante do ginecologista Nicodemos Júnior

Especialista em linguagem silenciosa, o youtuber Ricardo Ventura, do canal “Não Minta Pra Mim”, analisou a entrevista dada pelo médico ginecologista e obstetra Nicodemos Junior a RecordTV. Ele analisou as expressões corporais do médico enquanto falava.

Acusado de abuso e assédio, Nicodemos já foi denunciado por mais de 50 mulheres em Anápolis e em outros estados do Brasil. As vítimas alegam que o médico agia violando a intimidade. E que, além dos supostos abusos cometidos nas consultas, ele era invasivo ao enviar mensagens pelo whatsapp.

Um dos pontos que chama a atenção do youtuber é a tranquilidade de Nicodemos durante a entrevista. Apesar de se declarar inocente, o médico passa uma calma acima da média.

“É uma pessoa que está muito calma em relação a não cometer abuso e assédio. Calmo até demais. Passou da estratosfera de uma psique tranquila, que se sentiria afligida e com medo de uma acusação dessas. Até porque são cinquenta e tantas mulheres dizendo que você é um abusador”, analisou.

Durante a entrevista, a linguagem corporal de Nicodemos muda ao responder alguns questionamentos. O médico tenta se defender das acusações trazendo outros assuntos dentro das respostas. Ricardo também contesta as alegações do acusado sobre as pacientes se excitarem durante os exames que eram realizados por ele nas vítimas.

“Dentro da narrativa você percebe que a voz muda, além do afastamento trazendo outros assuntos satélites. Supostamente ele acredita que as pacientes se excitaram. Como que você se excita num exame ginecológico? É um momento constrangedor, se mostrar, abrir as pernas. Toque ginecológico é toque de análise, observação. A situação é toda constrangedora”, pontuou o youtuber.

Durante o vídeo, Ricardo Ventura levanta a possibilidade de Nicodemos sofrer com transtornos de psicopatia ou narcisismo. Segundo ele, é normal que pessoas com esses transtornos escolham profissões que lidam com a vida de outras pessoas.

“Muitas pessoas que têm transtorno de psicopatia, narcisismo, que se sentem no poder acima do bem e do mal, que vão usar o outro para o seu prazer, muitas vezes escolhem a medicina para poder decidir se o paciente irá morrer ou não. A ginecologia também pode ser escolhida, além da escolha para ser juízes, advogados, gurus. Essas pessoas se vestem nessas profissões para que tenham mais acesso a esse tipo de toque de comando”, finalizou.