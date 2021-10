O Halloween está chegando e se você nunca tem ideia do que vestir ou não quer gastar muito com sua fantasia, não se preocupe! Hoje, o Portal 6, vai te ajudar com 20 ideias incríveis de fantasias para você fazer em casa! Se prepara e vem ver os looks.

20 fantasias para você fazer em casa:

1. Mortícia Addams

Quem não se lembra desse clássico da telinhas, que marcou nossa infância? Além disso, é uma personagem marcante. Em resumo, o tutorial a seguir vai te ensinar a se fantasiar da Motícia, com materiais que você tem em casa. Veja:

2. Wandinha Addams

Seguindo ainda na pegada sombria da Família Addams, temos agora a Wandinha. Logo, a seguir, temos um tutorial super simples de uma maquiagem igual a da personagem. Veja:

3. Noiva do Chuck

Veja agora esse tutorial da Noiva do Chuck, de maquiagem e look. Basicamente, são materiais simples, que você, provavelmente, possui em casa.

4. Sereia

Superversátil, essa fantasia pode ser usada tanto em festas a fantasia até em bloquinhos animados de carnaval. Assim, o vídeo nos ensina como fazer uma calda e adereços.

5. Fantasia de constelação

Se você gosta de peças originais e criativas, veja como compor uma fantasia de constelação. Logo, é fácil de fazer e para seguir o tutorial você só precisa de alguns materiais básicos como uma tiara e papel. Veja:

6. Arlequina

Uma das fantasias mais procuradas dos últimos anos é da personagem Arlequina e com esse tutorial aprendemos como montar um look completo em casa.

7. Maquiagem de bruxa para o Halloween

Uma das fantasicas mais clássicas para o Halloween é o de bruxa. Mas se você já está cansada da mesma fantasia, pode transformá-la com uma make caprichada. Veja:

8. Fantasia de anjo

E se você é do time do bem, que tal uma fantasia de anjo? Nesse vídeo, vemos como fazer asas improvisadas de anjo sem ter que gastar muito.

9. Fantasia Sexy de Halloween

E se você já está cansada de ver fantasias sexualizadas para mulheres, confira esse tutorial diversito sem se sentir desconfortável.

10. Mímica

Que tla agora aprender uma maquiagem incrível de mímica? Veja o tutorial:

11. Pennywise (It, a Coisa)

Aqui vai mais uma sugestão de fantasia horripilante. Além disso, você pode usa-la nesse Halloween. Basicamente, o tutorial é super fácil, veja:

12. Rey (Star Wars)

Saindo um pouco do terror, agora apresentamos essa ideia incrível de fantasia para você fazer em casa. Quem lembra da Rey de Star Wars? Em resumo, o tutorial é super simples, veja:

13. Princesa Leia (Star Wars)

Ainda na pegada de Star Wars, agora vem um tutorial super simples do penteado da Princesa Leia. Confira:

14. Tinker Bell

A seguir, veja esse tutorial muito simples de uma fantasia da Tinker Bell. Além disso, esse look é bem original e todo mundo ama, veja:

15. Coelho Branco

Se inspirando no coelhinho da Alice no país das Maravilhas, veja esse tutorial muito simples e pra lá de orginal. Veja:

16. Bela (A Bela e a Fera)

Aqui vai mais uma fantasia para você fazer em casa. Basicamente, todo mundo ama as princesas da Disney, veja como fazer a Bela. Veja:

17. Branca de Neve

Para agradar mais os gostos das princesas da Disney, veja esse tutorial super simples da princesa dos anões. Confira:

18. Minnie

Ainda dentro da Disney, vamos te apresentar como fazer uma fantasia da Minnie em casa. Assim, no tutorial a seguir vemos um passo a passo muito simples, com materiais que você possui em casa. Veja:

19. Mulher-Maravilha

Quase finalizando nossa ideias, aqui vai uma incrível e fácil fantasia da Mulher-Maravilha. Em resumo, o vídeo nos ensina de maneira fácil como fazer a capa da heroína. Além disso, você pode usar em outras fantasias, veja:

20. Batman

Por fim, encerramos nossa lista com mais uma ideia de super-herói. Basicamente, o Batman não tem erro, além de ser bem simples e prático. Veja: