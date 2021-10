Mulher causa polêmica após dar passe-livre para o marido namorar com a mãe e a irmã mais nova

Uma mulher viralizou no Tik Tok alcançando mais de oito milhões de visualizações após expor o estilo de vida em público. Nos os conteúdos ela mostra as curiosidade do modo adotado, ‘swinger’.

Entre os hábitos dela, dividir o marido com a mãe e com a irmã mais nova faz parte da rotina semanal.

Nos vídeos, é possível notar a naturalidade da família em manter vínculos íntimos com um único homem.

A esposa e gerenciadora da conta ainda afirma ser um estilo bom para ambos, pois quando ela não está disposta a ter relações, as familiares entram em cena.

Nas legendas dos vídeos, a mulher pede que internautas não a julgue pela escolhas, afinal, diz respeito somente à ela e aos familiares.

“Não sejam maus conosco, a vida é nossa”, comentou por meio de uma publicação.