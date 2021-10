6 destinos em Goiás para se divertir com a família no feriado de Dia das Crianças

Com o feriadão chegando, a vontade de procurar um lugar para sair com a família e amigos aumenta, mas nem sempre é fácil encontrar ambientes baratos para se divertir. Pensando nisso, o Portal 6 separou algumas opções baratas para quem busca curtir o feriado em Goiás.

1. Parque Multirama

Na próxima terça-feira (12), o Parque Multirama terá uma programação especial. O local contará com a presença do Circo Pau a Pique, a Feira Geek, personagens da Disney, além de cosplays, batalha medieval, palhaços e outras super atrações.

O Parque também terá show ao vivo da banda da Guarda Civil Metropolitana, pinturas faciais , exposição de veículos da segurança pública, teclado dançante, carreta da alegria, distribuição de livros e brinquedos e uma série de jogos esportivos e brincadeiras.

A entrada será gratuita e o horário de funcionamento será das 10h às 17h.

2. Zoológico de Goiânia

O Zoológico de Goiânia também estará de portas abertas na próxima terça-feira (12) para quem quiser curtir o feriadão. O local abrirá para o público das 8h30 às 17h. A entrada no Parque custa apenas R$ 2,50 para crianças de 4 a 12 anos e estudantes, e R$ 5 para adultos .

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Zoológico poderá receber apenas 50% da capacidade máxima de público e seguirá todos os protocolos sanitários de segurança.

3. Espetáculo ‘Circo no Fundo do Mar’

O espetáculo “O circo no fundo do mar” se apresentará gratuitamente no dia 12 de outubro, às 16 horas no Teatro Goiânia localizado no centro da Capital.

O espetáculo aborda sobre os cuidados com o meio ambiente e sobre o poder da força de vontade. A história tem como personagem principal um Tubarãozinho que se apaixona pelo universo do circo.

Devido a pandemia do novo coronavírus, a capacidade máxima de público foi reduzida para o equivalente a 350 lugres.

Aparecida Kids

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Shopping de Aparecida irá realizar o evento Aparecida Kids. A programação será gratuita e acontece a partir deste sábado (09) e irá até a próxima terça feira (12), das 15h às 18h.

O evento terá a presença dos personagens Mickey e Minnie, apresentações artísticas, oficinas para confecção de smile, sorteio de brindes, desfiles infantis e várias outras atrações.

Dia Radical das Crianças

No dia 12 de outubro será realizado o Dia Radical das Crianças no Parque da Matinha, em Anápolis. O evento será gratuito e oferecerá modalidades de esportes como Basquete 3×3, Skateboard, Slackline, Paredão de Escaladas, Breakdance e Batalha de Rimas.

A festividade começa a partir das 08h e contará com a presença do campeão brasileiro de Breaking , Alexandre Duarte Silva, mais conhecido como ‘B-Boy Xandin’.