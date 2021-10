Após irmão inocente ser preso, homem grava vídeo confessando ter usado nome dele para cometer crimes

Um salgadeiro, de 38 anos, que trabalha em uma padaria no Recanto das Emas, no Distrito Federal, teve uma desagradável surpresa na última sexta-feira (08).

Isso porque policiais militares chegaram no local com um mandado de prisão contra o homem em mãos, por um suposto furto cometido há mais de 10 anos, em Uberlândia (MG).

E é aí que a confusão começa. O crime na verdade, teria sido cometido pelo irmão do trabalhador, de 33 anos, que no momento do flagrante informou o nome do familiar.

Na ocasião, Vicente Wallace Goulart, o verdadeiro responsável, ficou preso por um mês e, então, conseguiu liberação para responder em liberdade até o momento do julgamento.

Entretanto, ele se mudou para Goiânia e não compareceu na data marcada, se tornando um foragido. Ou melhor, transformando o irmão, Denis Goulart, em um.

Ele ainda chegou a cometer outros crimes, já na capital goiana, e mais uma vez se identificou como Denis.

A farsa só teve fim depois que os militares cumpriram o mandado de prisão contra o inocente trabalhador, conforme apurado pelo Metrópoles.

Vicente veio a público explicar a história e assumir a culpa, dizendo, inclusive, estar muito arrependido da ação.

“Estou arrependidíssimo. O que eu quero é que meu irmão saia, porque ele nunca foi criminoso. Estou desesperado, muito preocupado com ele”, afirmou.

Confira o pronunciamento completo a seguir.

O restante da família, como a esposa, também se encontram em um estado de desespero, já que ele está preso desde sexta-feira (08).

Uma advogada foi contratada para tentar comprovar a inocência de Denis e o caso deve ganhar novos desdobramentos em breve.

A mulher busca, além da liberação, também uma indenização do Estado, por prisão indevida.