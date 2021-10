Eleições 2022: quem são os pré-candidatos ao Governo de Goiás a um ano da disputa

Faltando um ano para as eleições, os partidos já se movimentam para o pleito de 2022. Em Goiás, alianças começam a ser formadas em busca da composição mais forte para a vitória.

Após quebrar a sequência de cinco mandatos do grupo de Marconi Perillo (PSDB) em 2018, Ronaldo Caiado (DEM) é nome certo para disputar a reeleição. A chapa do atual governador caminha para ser composta por ele e Daniel Vilela (MDB), anunciado como vice.

Afinal, quem são os pré-candidatos ao governo de Goiás para 2022?

1. Ronaldo Caiado (DEM)

Apesar da distância até as eleições, Ronaldo Caiado está confirmado para o pleito em 2022. Na disputa pelo Palácio das Esmeraldas, o governador enfrentará a concorrência de nomes influentes na política goiana.

2. Gustavo Mendanha (sem partido)

O anúncio de Daniel Vilela provocou a desfiliação de Gustavo Mendanha do MDB. Este movimento realizado por Mendanha indica que o atual prefeito de Aparecida de Goiânia também será candidato em 2022.

Vindo de dois mandatos bem avaliados na segunda maior cidade do estado, Mendanha foi o prefeito mais bem votado do Brasil em 2020. Para que a sua força seja testada na urna, ele terá que se filiar a um novo partido.

3. Jânio Darrot (Patriota)

Ex-prefeito de Trindade, Jânio Darrot é outro que pretende sair ao governo de Goiás em 2022. Partido de Darrot, o Patriota agora busca nomes para fortalecer a chapa para o próximo ano.

Um dos nomes cotados para concorrer ao Senado pela chapa é o do deputado federal Delegado Waldir (PSL). Entretanto, Waldir pode não ser o candidato. O PSL está em fusão com o DEM para a criação do União Brasil.

4. Marconi Perillo (PSDB)

Após ter sido eleito quatro vezes governador de Goiás, Marconi Perillo ficou sem cargo eletivo nas eleições de 2018. O tucano que buscava o Senado foi derrotado por Vanderlan Cardoso (PSD) e Jorge Kajuru (Podemos).

Depois de um período sabático, Marconi agora busca retomar o poder em Goiás. Entretanto, o nome não é um consenso dentro do partido. O ex-governador pode ser lançado a disputa pela Câmara dos Deputados e abrir espaço para novos nomes.

5. Major Vitor Hugo (PSL)

Líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo é o nome do bolsonarismo em Goiás. Aliado de primeira hora do presidente, Vitor Hugo pode se aproveitar da popularidade do presidente no estado.

Em entrevista ao Portal 6, o deputado abriu as portas para uma eventual candidatura ao governo caso a missão seja dada por Jair Bolsonaro (sem partido).

6. Elias Vaz (PSB)

O vice-líder do PSB na Câmara dos Deputados é o nome do partido para o pleito eleitoral em 2022. Político de longa data com atuação predominante em Goiânia, Elias Vaz representa uma candidatura progressista e terá que expandir seu nome para as outras regiões do estado em busca de mais força.