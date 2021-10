Feirão online oferece vagas de emprego e cursos gratuitos em Goiás

Se você está procurando oportunidades para entrar no mercado de trabalho e/ou se aprimorar, seu momento chegou.

A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) está realizando em Goiás o evento “ABRH na Praça”, que disponibiliza 5 mil vagas de emprego, além de 85 cursos preparatórios gratuitos.

O projeto acontece de forma 100% online e você pode acessar todo o conteúdo disponibilizado através do site da ABRH.

Clicando no link, você pode ter acesso às lives da ABRH na Praça, onde profissionais do mercado dão palestras sobre áreas de trabalho com potencial para 2022. Elas são realizadas sempre às 17h.

Além das lives e dos cursos gratuitos, a página também disponibiliza vagas de emprego ofertadas pelas 58 empresas associadas à ABRH.

O evento teve início nesta segunda-feira (11) e até quinta-feira (14), o último dia de palestras, espera-se que mais de 5 mil vagas sejam ofertadas.

Caso esteja interessado, você pode mandar seu currículo de forma gratuita no site da ABRH e o passo a passo para inscrição está disponível no canal do YouTube da instituição.