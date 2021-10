Precisamos confessar: quase morremos de curiosidade quando alguém apaga uma mensagem no WhatsApp. Basicamente, quando chegamos tarde demais e não conseguimos ler antes da pessoa apagar, quase surtamos. Mas nem tudo está perdido! Descobrimos um jeito de burlar o sistema do aplicativo mensageiro. Confira agora como ler mensagem apagada no WhatsApp de um jeito fácil. Vamos lá!

Como ler mensagem apagada no WhatsApp:

Antes de tudo, precisamos te informar que esse truque só é possível em Androids. Logo, infelizmente, o iOS não possui essa opção de ler mensagem apagada no WhatsApp. Veja o passo a passo:

1. Primeiro, instale o Notification History Log que dá acesso direto ao log;

2. Em seguida, abra-o e lá mostrará o registro de notificações do sistema. Procure por WhatsApp;

3. Por fim, toque na notificação e procure por android.text . Esta será a mensagem que foi apagada, caso ela não esteja mais visível no WhatsApp.

O truque tem alguns pontos negativos:

1. O registro de notificações salva as informações apenas por algumas horas e apaga-se caso o celular seja reiniciado;

2. A mensagem pode ser exibida somente se você viu ou interagiu com a notificação;

3. Cada registro guarda apenas os primeiros 100 caracteres da mensagem;

4. Fotos, vídeos e outros tipos de mídia não podem ser vistos pelo app.

Ainda assim, é um bom quebra-galho para quem está curioso sobre o que recebeu e não teve tempo de ver. Mas, fora do novo recurso, também é possível recuperar mensagens que você deletou por engano no WhatsApp restaurando um backup, que já ensinamos por aqui.

