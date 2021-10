Médicos de Anápolis que são contra a greve iniciam diálogo com Roberto

Os médicos de Anápolis que são contra a greve iniciada nesta sexta-feira (15) abriram diálogo com o prefeito Roberto Naves (PP).

Cerca de 12h após o início do movimento, um grupo de profissionais foi recebido pelo chefe do Executivo Municipal no Centro Administrativo.

O Portal 6 apurou que, para não entrar em atrito com os colegas que aderiram ao movimento, eles preferiram por enquanto não falar com a imprensa e não permitiram que fosse tirado foto do encontro.

Os profissionais presentes na reunião consideraram como precipitada a decisão da paralisação e querem estender um diálogo extra-sindical com o prefeito.

A ideia dos dissidentes é avançar em algumas demandas em relação às condições de trabalho e defasagem salarial.

Pautas nas quais o Sindicato dos Médicos de Anápolis (SIMEA), que começou a greve, alega não ter tido êxito junto à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).