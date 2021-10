Turismo de Goiás está em alta e destinos maravilhosos para conhecer são o que não faltam

Goiás é o Estado brasileiro que mais cresce no turismo em 2021. Isso de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), que apontou um crescimento do setor em 8,8% no último levantamento.

Esta a quinta alta consecutiva do turismo em Goiás, após uma grave queda em 2020 e no início deste ano, devido aos efeitos da pandemia de Covid-19.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, essa diferença é ainda mais significativa, com um crescimento 66,4% maior.

Em 2021, o turismo goiano já acumula alta de 42,2% em 2021 e 15,3% nos últimos doze meses.

Onde visitar

Goiás é conhecido por ter pontos turísticos diversos e de grande valor cultural. Lugares como Pirenópolis e o Centro Histórico da cidade são figurinhas carimbadas na região.

Além disso, o Pico dos Pirineus, localizado ao lado de “Pirí”, é o ponto mais alto do Estado e a pedida certa para os exploradores que querem manter um contato com a natureza.

Após realizar uma trilha na formação geográfica, as cachoeiras pelas redondezas são o lugar certo para matar o calor dos aventureiros.

Por falar em sair do calor, Caldas Novas é conhecida nacionalmente por ser um polo de piscinas e pelas águas termais.

Os parques aquáticos de Rio Quente, no município vizinho a Caldas é outra opção para quem quer garantir a diversão da família com bastante água para se refrescar.

Saindo dos destinos com água, mas mantendo a pegada do ecoturismo, a Ponte da Pedra é o destino certo para quem quer se aventurar por grutas e cavernas naturais.

Por fim, a Cidade de Goiás é um dos maiores patrimônios históricos do Estado, conhecida por ser a cidade de Cora Coralina.

Encontrando história em cada pedaço de rua da cidade, a antiga capital dá uma aula de cultura e beleza para aqueles que a visitam.

E aí, para onde você vai?