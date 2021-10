Concurso do Ministério Público abre 39 vagas com salário de mais de R$ 28 mil em Goiás

Para aqueles que buscam uma melhor oportunidade na área jurídica, chegou a hora!

O Ministério Público de Goiás (MPGO) divulgou na última quinta-feira (14), o edital de concurso público com 39 vagas para o cargo de promotor de Justiça substituto.

O salário é superior a R$ 28 mil.

Os interessados devem ter graduação completa em direito e experiência mínima de três anos em atividades judiciais.

O certame ainda contará com a formação de cadastro reserva.

As provas serão realizadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e as inscrições vão do dia 20 de outubro até o dia 23 de novembro. O valor da taxa é R$ 285, mas os inscritos no Cadúnico e pessoas de baixa renda poderão obter a isenção do pagamento.

As provas serão realizadas em Goiânia no dia 16 de janeiro de 2022. O candidato aprovado na primeira fase passará por três provas subjetivas com questões teóricas e dissertativas sobre conhecimentos gerais na área do direito.

Clique aqui para ter acesso ao edital.