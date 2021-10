Corpos de vítimas de acidente trágico chegam a Rio Verde

Os corpos de quatro das cinco vítimas que morreram no naufrágio de um barco-hotel no Rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul (MS), chegaram a Rio Verde, cidade do Sudoeste goiano, na manhã deste domingo (17).

A famílias já está se organizando para realizar a cerimônia de despedida dos entes queridos. Eles serão velados no cemitério São Miguel.

O acidente ocorreu na última sexta-feira (15) na cidade de Corumbá (MS), quando uma tempestade com vendaval de mais de 90 km/h atingiu o local que trafegava a embarcação. Entre turistas e tripulantes, 21 pessoas estavam no barco.

No momento em que ocorreu o incidente, os tripulantes da embarcação faziam um churrasco quando foram surpreendidos pelos fortes ventos, de acordo com um sobrevivente.

Ao todo, 12 pessoas eram de Rio Verde. Cinco morreram, sendo que o corpo de Fernando Rodrigues Leão, que estava desaparecido, foi localizado no início da tarde deste domingo (17). Todas eram da mesma família.

As vítimas são: o ex-vereador Geraldo Alves de Souza, 78 anos, o irmão dele Olímpio Alves de Souza, de 71 anos, o genro Fernando Gomes de Oliveira, 49 anos, o neto do ex-vereador Thiago Souza Gomes, de 18 anos, Vitor Celestino Francelino de 64 anos e Fernando Rodrigues Leão, de 44 anos.