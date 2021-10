Mulher que tentava arrumar emprego é humilhada por escrever errado no WhatsApp

Uma mulher de 43 anos, cuidadora de idosos, estava em busca de emprego e decidiu enviar o currículo a um asilo localizado em Sorocaba (SP). Ela só não imaginou que isso poderia se tornar um problema.

Após enviar o documento, a resposta que obteve pelo WhatsApp da clínica foi bastante hostil.

Ao G1, a mulher contou que fez um curso e que sonha em encontrar um emprego, no entanto, o que recebeu foi falta de educação e humilhação pela atendente do local.

Além de dizer que o asilo não estaria contratando, a pessoa corrigiu os erros ortográficos dela e disse que talvez esse fosse o motivo responsável por ela não conseguir um trabalho.

“Seria bom você fazer um curso de português. Deve ser por isso que você não consegue uma vaga de trabalho”, pontuou a pessoa.

“Eu me senti muito mal. É muito triste pensar que existem pessoas assim, principalmente trabalhando com idosos. Fiquei chateada, porque não sou uma pessoa do mal. Fiz o curso, estou procurando emprego e batalhando por isso. Eu errei, alguns deles foram o corretor e não consegui arrumar”, pontuou a vítima.

“Foi sem querer”, ressaltou.

Após a humilhação, ela conta que o número da clínica logo bloqueou ela e o assunto foi encerrado no mesmo tom de hostilidade.