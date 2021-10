A caminho de mercado, jovem se desespera ao ser perseguida e apalpada por desconhecido no meio da rua

Uma jovem, de apenas 22 anos, foi visitar a avó e acabou precisando chamar a Polícia Militar (PM).

O episódio aconteceu no final da tarde do domingo (17), no Recanto do Sol, bairro da região Nordeste de Anápolis, depois que a moça decidiu ir até o mercado.

No caminho, um homem, de 52 anos, teria se aproximado sem consentimento e passado a mão no cabelo e nuca dela.

Além disso, frases como “sua linda” e “vem me dar carinho” teriam sido ditas à jovem.

Assustada, ela decidiu voltar correndo para a residência e acionar as autoridades.

Porém, enquanto aguardava a chegada das viaturas, percebeu que o suspeito continuava a observá-la e fazer sinais.

A guarnição logo chegou e abordou o homem, que foi encaminhado até a Central de Flagrantes.

Lá, ele se defendeu argumentando que a interação com a moça foi apenas “uma conversa”.