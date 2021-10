Baldy oficializa saída do governo de SP: “pronto para novos desafios para com meu povo goiano”

Alexandre Baldy, presidente do partido Progressistas em Goiás, pediu demissão nesta segunda-feira (18) da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos em São Paulo.

No total, o agora ex-secretário ficou 34 meses no cargo, a serviço do Governo João Dória (PSDB).

Em carta pública, Baldy, que também foi ministro das Cidades na Presidência de Michel Temer (MDB), contou o motivo pelo qual está saindo da pasta.

“É chegado o momento de atuar pela população de Goiás e de me dedicar à missão de seguir melhorando a vida dos goianos”, escreveu.

A decisão de Baldy foi anunciada dez dias após o Progressistas voltar para a base do governador Ronaldo Caiado (DEM), visando as eleições de 2022.

O ex-deputado federal também se lançou como pré-candidato ao Senado para o ano que vem e concorre pela vaga na chapa do governador. Ele afirma estar “pronto para novos desafios para com meu povo goiano”.