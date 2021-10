Mulher pede ajuda após ter ter a casa invadida por quase 100 cobras venenosas

Uma norte-americana viveu uma situação de desespero na própria casa, após se deparar com quase 100 cobras vivendo junto dela. O caso aconteceu na California e as imagens do ninho repercutiram nas redes sociais causando espanto.

Segundo o jornal San Francisco Chronicle, não é raro casos de aparição de cascáveis na região, mas nesta quantidade foi uma situação extremamente incomum.

A mulher preciso pedir ajuda de uma organização não governamental (ONG) para resgatar os animais.

Na contagem, os integrantes da ONG descobriram se tratar de 22 cobras adultas e 59 filhotes.

Após o incidente, outras duas visitas foram realizadas na casa da proprietária e mais 11 serpentes foram retiradas do local, contabilizando 92 serpentes.

As cascáveis do Pacífico são víboras (cobras venenosas), no entanto, não apresentam comportamentos agressivos, exceto em situações de vulnerabilidade.