“Baile funk infantil” realizado em escola choca pais em Goiânia

Imagine que você levou seu filho pequeno para a escola, em uma festinha de crianças, e depois fica sabendo que no local estava tocando músicas de teor sexual e letras explícitas.

Foi exatamente o que aconteceu em uma instituição de ensino particular em Goiânia, no bairro Conjunto Vera Cruz. Esse “baile funk infantil” foi realizado no dia 08 de outubro, mas as imagens só vieram à tona agora na internet.

Na ocasião, era celebrado uma noite do pijama, como uma forma de comemorar o Dia das Crianças. Os vídeos mostram as crianças, que não possuem nem 10 anos de idade, dançando e cantando músicas com baixo calão.

As filmagens teriam sido feitas pelos próprios professores da escola e deixaram os pais revoltados. Os responsáveis pelas crianças já fizeram uma denúncia ao Conselho Tutelar de Campinas, que está avaliando a situação.

A escola já foi notificada e terá de prestar esclarecimentos ao órgão em até cinco dias úteis.

Um grupo de vereadores responsáveis pela área de Educação da Câmara de Goiânia também promete fazer uma visita técnica ao estabelecimento.

O vereador Ronilson Reis (Podemos) já afirmou que irá realizar denúncia na Delegacia Estadual de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

O Portal 6 entrou em contato com a instituição, mas ainda não obteve retorno da diretoria do local.

Veja o vídeo: