Seis motivos para sentir orgulho de Goiânia

88 anos não são 88 dias. Com a trajetória de uma cidade planejada bem no meio do Cerrado, Goiânia tem muito o que celebrar neste aniversário, comemorado no próximo 24 de outubro. Por isso, o Portal 6 preparou uma lista vai te mostrar 6 motivos para se orgulhar da capital goiana.

1- Diversidade Goianiense

Apesar do estigma de que Goiânia é a capital do sertanejo, o município pode sempre surpreender e se mostrar eclética no quesito musical, conseguindo atender os mais variados públicos. A cidade é berço do Villa Mix, maior festival de música sertaneja do Brasil, mas apesar disso também há espaço para todos os gostos. Um exemplo é o Festival Bananada, que desde 1999, é um dos mais relevantes no cenário da música alternativa no país, além de receber artistas nacionais e internacionais de vários gêneros diferentes.

2- Goiânia possui o segundo maior polo de moda do Brasil

Localizada no Setor Norte Ferroviário, a região da 44 conquistou o país e atualmente é o segundo maior polo da indústria da moda, atrás apenas do Bairro do Brás, localizado em São Paulo (SP). Antes da pandemia, mais de um milhão de turistas passavam pela local todos os meses. São empresários e turistas de todos os cantos do Brasil e vários países da América Latina, tornando o local uma espécie de Torre de Babel do Centro-Oeste.

3- Art Déco

Goiânia possui uns dos maiores acervo em Art Déco de todo o Brasil. O estilo arquitetônico pode ser observado em diversos edifícios e monumentos espalhados pela capital. O movimento artístico surgiu na França em 1920 e foi incorporado em Goiânia na sua construção ao longo das décadas de 1940 e 1950. Foi o Art Déco que inspirou Artílio Correia Lima para os primeiros prédios de Goiânia. Em novembro de 2003 foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Estão incluídos 21 prédios e monumentos públicos, o centro original de Goiânia e o núcleo pioneiro de Campinas.

4- A cidade mais arborizada do Brasil

Atualmente a capital de Goiás é a cidade mais arborizada do Brasil dentre os municípios com mais de um milhão de habitantes. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 89,5%. É seguida por Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG). A Prefeitura de Goiânia tem projetos, como o disque-árvore, para a capital se tornar a cidade mais arborizada do mundo.

5- Entre as 10 capitais melhores cidades para se viver

De acordo com levantamento da empresa de consultoria Macroplan, Goiânia está entre as 10 melhores capitais para se viver no Brasil. A capital de Goiás ficou em 8º lugar, na frente de cidades como Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Segundo a pesquisa, dentre todos os municípios do país, Goiânia configura o 41º lugar no ranking das 100 melhores cidades para se viver.

6- Bares e restaurantes

De acordo com o Sindicato dos Bares e Restaurantes do Município (Sindibares), Goiânia possui cerca de 11 mil bares e restaurantes para o goianiense aproveitar uma boa comida e se divertir com a família e amigos. Há opções para quem gosta de rock, sertanejo ou então o samba. Para aqueles que preferem um lugar tranquilo e mais calmo para conversar também existem diversas possibilidades, basta escolher a que mais se identifica com você.