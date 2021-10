Seleção da Ypê para contratar mais de 200 funcionários também tem vagas para Anápolis e Goiânia

Considerada uma das principais fabricantes de produtos de higiene e limpeza do Brasil, a Ypê anunciou que está com mais de 200 vagas abertas para contratar funcionários em diferentes regiões do país.

Contando com duas unidades fabris em Goiás, sendo uma em Anápolis e outra em Goiânia, as oportunidades de trabalho também se expandem para ambos os municípios.

Para Anápolis, por exemplo, há cargos disponíveis nas áreas de operador logístico e especialista em manufatura. Já em Goiânia, a vaga é para coordenador de produção.

De acordo com a empresa, os interessados em integrar a equipe de uma das fábricas devem acessar o site da carreiras da Ypê, digitar o nome da cidade e acompanhar os pré-requisitos e prazos de inscrição. O salário varia de acordo com o cargo.

A Ypê oferece benefícios como assistência médica e odontológica, participação nos lucros ou resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida, vale alimentação e cesta de produtos.