Adolescente é assassinada em Anápolis após aceitar convite para festa com namorado

A noite desta sexta-feira (22) terminou com o registro de mais uma morte violenta e uma tentativa de homicídio, em Anápolis.

Policiais militares foram acionados na zona rural de Goianápolis e encontraram um jovem, de 19 anos, com um ferimento de tiro na mão.

Ele contou que estava com a namorada e os dois aceitaram ir com dois rapazes para uma festa. Chegando perto de uma propriedade, o rapaz foi obrigado a descer e foi alvo de cerca de quatro disparos.

Para se proteger, precisou correr para uma mata nas proximidades e os envolvidos fugiram com a garota dentro do carro.

Uma ação foi iniciada de imediato e logo os militares encontraram a companheira do jovem já morta, nas proximidades do distrito de Interlândia, também com marcas de disparos de arma de fogo. Ela tinha aproximadamente 17 anos.

O trabalho dos policiais só foram finalizados quando conseguiram localizar o endereço de três suspeitos, de 21, 19 e 16 anos, que confessaram a execução da garota e a tentativa de extermínio contra o namorado dela.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer o recolhimento do corpo e os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes.

A motivação do atentado ainda é uma incógnita e a investigação ficará sob responsabilidade do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).