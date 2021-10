Mais de 70 bairros de Anápolis ainda estão sem água após explosão na subestação da Enel, avisa Saneago

A Saneago divulgou um novo comunicado para solicitar que a população de Anápolis faça uso moderado das reservas domiciliares, “especialmente até a noite desta segunda-feira (25)”.

É que, de acordo com a companhia, após a explosão na subestação da Enel, que deixou a captação Piancó sem energia, mais de 70 bairros ainda estão sendo afetados e a normalização está prevista para as últimas horas do dia.

No informativo, a empresa afirma que ficou no escuro cerca de 20h e o restabelecimento do fornecimento da energia só foi registrado por volta das 18h do domingo (24).

Os motores foram acionados novamente às 19h para fornecer água aos bairros, mas a normalização do abastecimento ocorrerá aos poucos e a recuperação demora mais para acontecer nos bairros altos da cidade.

A Saneago também esclareceu que “no sistema de abastecimento de água, a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e os reservatórios são recarregados com carga d’água. Diferentemente do restabelecimento da energia, que ocorre imediatamente após a conclusão dos serviços na rede elétrica”.

Veja a lista de bairros afetados

Andracel Center, Alvorada, Boa Vista, Campos Elísios, Cidade Jardim, Bairro De Lourdes, Chácaras Americanas, Chácaras Colorado, Cidade Universitária, Condomínio Residencial Belas Artes, Condomínio Residencial Gaudí, Condomínio Residencial Grand Trianon, Dom Pedro II, Eldorado, Frei Eustáquio, JK, JK Oeste, Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim Arco Verde, Jardim Bandeirantes, Jardim das Oliveiras, Jardim Europa, Jardim Goiano, Jardim Palmares, Jardim Petrópolis, Jardim Planalto, Jardim São Paulo, Jardim Silveira, Jardim Tesouro, Jóquei Clube, Jundiaí, Loteamento Novo Jundiaí, Loteamento Residencial Leblon, Maracanã, Maracananzinho, Nossa Senhora Aparecida, Parque Michel, Parque Residencial Ander, Residencial Alfredo Abraão, Residencial Araújo Ville, Residencial das Rosas, Residencial Gabriela, Residencial Idelfonso Limiro, Residencial Limirio, Residencial Novo Mundo, Residencial Paris, Residencial Shangrylá, Residencial Terezinha Braga, Residencial Virgínia Correa, São Carlos, São Conrado, São José, São Lourenço, São Sebastião, Setor Alto da Bela Vista, Setor Central, Setor Industrial Aeroporto, Setor Santa Clara, Setor Tropical, Vera Cruz, Vila Brasil, Vila Calixto Abraão, Vila Fabril, Vila Formosa, Vila Formosa JK, Vila Goiás, Vila Góis, Vila Industrial Jundiaí, Vila Operária, Vila Rica, Vila Santa Isabel, Vila Santa Maria, Vila São Jorge e Vila Tocantins.