Prefeitura de Goiânia lança edital milionário para empresas financeiras

O edital para a venda da folha de pagamento da Prefeitura de Goiânia foi publicado nesta segunda-feira (25). A licitação está prevista para acontecer na modalidade pregão presencial e está inicialmente marcada para o dia 08 de novembro, às 09h, no Paço Municipal.

Atualmente a empresa que gerencia a folha de pagamentos do município é a Caixa Econômica Federal. Em 2016, a venda foi realizada por R$ 81 milhões.

Entretanto, nesta licitação, a Prefeitura dobrou o valor. Para os interessados em arrematar a folha, o lance mínimo é de R$ 165 milhões. O pagamento deverá ser feito no prazo de dez dias úteis após a assinatura do contrato.

A empresa vencedora será responsável por prestar diversos serviços financeiros no município, entre eles: serviços de processamento dos pagamentos originados da Folha de Salários dos Servidores Ativos Efetivos, Contratados, Comissionados, Estagiários, Inativos, Aposentados e Pensionistas dos órgãos da administração direta e indireta do Município.

A chave Pix da capital também ficará sob a tutela da empresa. Além disso, as aplicações financeiras do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia/GO (GoiâniaPrev) ficará a cargo da instituição.