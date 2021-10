Jovem é chamado de “neguinho” por atendente do Rápido em Anápolis

Atualizado às 22h19 com correção de informação.

Um suposto crime de injúria racial cometido por uma funcionária do Rápido do Anashopping vai ser investigado pela Polícia Civil.

A vítima, um homem de 26 anos, denunciou ter sido chamado de “neguinho” durante um atendimento na unidade. Ao ser referido de tal maneira, o rapaz se sentiu ofendido.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no local. A atendente confirmou que chamou o rapaz pelo termo, mas “com carinho”.

Para confrontar as diferentes versões contadas pelos envolvidos, a PM encaminhou as partes para à Delegacia- Geral para que explicações fossem dadas.

Caso seja confirmada a injúria racial por parte da atendente, a pena estabelecida pode ser de seis meses a um ano de prisão ou multa.

Nota da Redação: Inicialmente, o Portal 6 informou que o episódio de injúria racial teria ocorrido no Vapt Vupt do Anashopping. Na verdade, o fato se deu no Rápido, que fica no mesmo centro comercial.