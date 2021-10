Prefeitura de Anápolis volta a fazer castração gratuita de cães de gatos

A Prefeitura de Anápolis anunciou nesta segunda-feira (25) o retorno da castração gratuita de cães e gatos na cidade. O serviço da prioridade para pessoas de baixa renda que desejam fazer uma avaliação pré-cirúrgica nos pets.

Três clínicas veterinárias estão credenciadas para a realização dos procedimentos. A expectativa é que mais bichinhos recebam o atendimento, já que durante a pandemia da Covid-19, o serviço foi restrito apenas ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

O retorno do ‘Castramóvel’ segue em análise na Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), responsável por definir as estratégias e o cronograma do serviço.

Para castrar o responsável pelo animal deve procurar o protocolo municipal ou o Centro de Zoonoses com documentos de identificação e comprovante de residência.

Outro critério para realização do cadastro é que os donos dos cães e gatos sejam beneficiários em algum programa social da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura.