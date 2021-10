Conheça a igreja-balada de Goiânia que ganhará mega sede com cafeteria e brinquedoteca embutida

Inaugurada em Goiânia há quatro anos, a Igreja Casa nem de longe lembra as celebrações evangélicas tradicionais. Com um aspecto moderno, próximo de uma balada gospel, a igreja atraiu diversas pessoas para os cultos celebrados no local.

Entretanto, a igreja está com novo endereço. Antes situada na Avenida 85 no Setor Bueno, a nova sede será na Avenida T-63, Setor Pedro Ludovico.

Os números da construção da nova sede são bastante expressivos. O terreno tem cerca de 7 mil m², sendo que 3 mil são de área construída. A igreja comportará até 1.100 pessoas sentadas no salão principal e outras 300 em pé em um saguão.

A área terá um brinquedoteca com um parquinho externo para até 350 crianças simultaneamente. Além das crianças, os autistas e portadores de transtornos similares terão um espaço só pra eles que contará com os cuidados de monitores especializados.

A ida a igreja também está liberada fora dos dias e horários de culto. O local terá um espaço de convivência com cafeteria.

A nova sede será totalmente acessível. As calçadas e a estrutura física do prédio foram projetadas para que cadeirantes e pessoas com locomoção reduzida circulem livremente pelo espaço.