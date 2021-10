Iris Rezende tem piora no quadro clínico e filha pede oração

Internado desde que sofreu um AVC em agosto, Iris Rezende agora trava uma luta contra uma forte infecção pulmonar. A piora no quadro clínico foi compartilhado por uma das filhas do ex-político.

Em postagem nas redes sociais, Ana Paula Rezende, filha de Iris agradeceu as orações e a corrente que o pai tem recebido para reverter a situação na qual se encontra atualmente “pedimos que continuem em oração, nesta corrente de amor que tanto tem nos amparado.”

Ela destacou que ele está passando pelo tratamento com “força, resiliência e humildade.”

De acordo com Ana Paula, Iris demonstrou resposta positiva ao tratamento com medicamentos nos últimos dias, porém o quadro permanece delicado, pois ele não consegue realizar sessões de fisioterapia e alimentação por via oral.

O ex-governador e prefeito de Goiânia está no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele foi transferido para a unidade no dia 31 de agosto.

Confira a postagem realizada pela filha de Iris Rezende