Em visita a Goiás, Henrique Meirelles se encontra com políticos e lideranças religiosas

O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (PSD) teve um final de semana movimentado se encontrando com diferentes lideranças políticas e religiosas em Goiás para costurar alianças, de olho nas eleições de 2022.

Atualmente na Secretaria da Fazenda de São Paulo, o político anapolino planeja ser o candidato a Senador no ano que vem pelo PSD.

No sábado (30), Meirelles se reuniu com figuras goianas do PSD, como o deputado federal Francisco Júnior, o senador Vanderlan Cardoso e a vereadora Sabrina Garcez para discutirem políticas públicas para o estado.

Os deputados estaduais Lissauer Vieira (PSB) e Bruno Peixoto (MDB), além de Samuel Almeida, presidente do PROS em Goiás, também participaram do encontro.

Em seguida, Henrique Meirelles visitou Sinomar Silveira, apóstolo do Ministério Luz para os Povos.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, gravado junto com Francisco Júnior (PSD), o ex-ministro ressaltou a importância de se conhecer as lideranças estaduais, para entender o que já foi feito e “ver como vamos trabalhar juntos para trazer para Goiás mais empregos, renda, aumento do padrão de vida”.

“Chegou a hora de realmente decolarmos”, concluiu Meirelles.

Vale ressaltar que o candidato a cadeira do Senado é o próximo participante do Portal 6 Entrevista, na quinta-feira (04)