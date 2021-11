Última chance para participar de seleção com 24 vagas da Secretaria da Indústria e Comércio

Está encerrando o prazo para se inscrever no processo seletivo da Secretaria da Indústria e Comércio (SIC), que irá ofertar 24 vagas de nível superior em Goiás.

O prazo se estende até a próxima quarta-feira (03) e o cadastro pode ser feito de forma gratuita, através do formulário eletrônico disponibilizado pela SIC.

As oportunidades são para profissionais formados nas áreas de Arquitetura e Urbanismo (quatro vagas), Direito (três vagas), Economia (três) e tecnólogo em Agrimensura (uma vaga).

Candidatos formados em diversas áreas da engenharia também serão contemplados com um total de 13 vagas. Elas são destinadas para os campos da Elétrica, Mecânica, Ambiental e Civil.

Nesta última, é necessário ter experiência profissional comprovada. Portanto, é importante que o interessado confira as áreas ofertadas.

O salário oferecido é de R$ 4.665,82 para todas as vagas, exceto para o Tecnólogo em Agrimensura, cuja remuneração é de R$ 2.903,20.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Os participantes serão avaliados por meio da análise dos currículos e entrevista. As informações completas estão disponíveis no edital do concurso.