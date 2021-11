Candidatos à Presidência da OAB Anápolis falam sobre expectativa do debate

Os candidatos a presidência da OAB em Anápolis vão se encontrar na próxima quinta-feira (06) em debate organizado pelo Portal 6.

Por conta da pandemia pela qual ainda passamos, o debatimento será realizado de maneira remota e será transmitido pela nossa página do Facebook e canal do YouTube.

Antes do encontro oficial, Samuel Santos (Chapa 05), Jeovah Junior (Chapa 07) e Regis Davidson (Chapa 01) foram questionados sobre quais as expectativas para o embate. Todos foram unânimes ao dizer que é uma excelente oportunidade de apresentar as propostas.

Confira a opinião de cada um deles

Jeovah Junior: “A expectativa é das melhores possíveis. A nossa bandeira é da advocacia unida, a nossa chapa é a ordem unida. Depois do dia 19 de novembro nós somos uma classe só de advogados. A gente tem humildade suficiente para ouvir a classe e também as outras propostas. Um debate em alto nível, sem ataques, propositivo e de apresentação de ideias”, afirmou.

Samuel Santos: “Debates políticos são imprescindíveis para a democratização do processo eleitoral. Enalteço a oportunidade concedida aos candidatos de apresentarem suas propostas, projetos, bem como ratificarem todo o trabalho já realizado. Nossa história na política classista, nossa experiência na advocacia e a solidez de nosso projeto, nos deixam muito a vontade para participar deste debate”, disse.