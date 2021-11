Henrique Meirelles anuncia que será candidato a senador por Goiás em 2022

O secretário da Fazenda e Planejamento do estado de São Paulo, Henrique Meirelles, anunciou nesta quinta-feira (04) sua candidatura ao Senado por Goiás -onde nasceu- nas eleições de 2022. Segundo Meirelles, que se comprometeu a cumprir os oito anos de mandato, objetivo é fazer avançar reformas que possam gerar recursos e empregos em seu estado.

“Depois de uma longa estrada, passando pela iniciativa privada, ministério, presidência do Banco Central, é chegado o momento de colocar minha experiência a disposição do povo goiano para geração de recursos e empregos no meu estado”, justificou o secretário, que também foi ministro da Fazenda (2016-2018) e presidente do Banco Central (2003-2011).

“As conversas que tive com políticos, líderes empresariais e comunitários no último fim de semana foram muito produtivas. Estamos ganhando velocidade e força. A receptividade está enorme”, disse Meirelles, no Twitter.

Ele ainda reforçou que não há a possibilidade de aceitar qualquer cargo no Poder Executivo em 2023.

“O que eu pretendo fazer é uma articulação intensa no Senado. Existe uma vasta possibilidade de entendimentos comuns para projetos de reformas que permitam Goiás e o Brasil crescerem como um todo. Isso que pretendo fazer pelo país”, explicou. “Minha meta é trabalhar por Goiás e vou cumprir os oito anos de mandato.”