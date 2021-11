Modernidade e tecnologia: conheça as novidades que vão elevar ainda mais o padrão da Base Aérea de Anápolis

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou imagens exclusivas do F-39E Gripen, a mais nova aeronave de caça que será utilizada em solo – ou melhor – nos céus brasileiros.

O primeiro avião entregue à FAB já esteve, inclusive, presente na Base Aérea de Anápolis (BAAN), enquanto estava sendo preparado para a cerimônia do Dia do Aviador, celebrado no dia 23 de outubro.

E a unidade anapolina é sede do 1º Grupo de Defesa Aérea (GDA), o Esquadrão Jaguar, que será a vanguarda da Aeronáutica na operação da aeronave.

A responsabilidade é tanta que todo o local está passando por uma reformulação para conseguir comportar o caça de maneira adequada.

Hangar, hangaretes, pátios de estacionamento e até prédios de administração fazem parte das reformas que visam aumentar a qualidade das instalações envolvidas na manutenção do Gripen.

O avião, que tem origem na Suécia, é uma das maiores referências em modernidade e tecnologia dentro do campo da aviação atual.

Ele vem para assumir o legado deixado pelo Mirage 2000, caça francês que atuou oficialmente no Brasil entre 2005 e 2013.

A nova infraestrutura atenderá também o KC-390, outra novidade da Aeronáutica – desta vez com foco no transporte de cargas.

A expectativa é de que tanto as entregas das unidades do caça sueco, quanto as reformas na BAAN, sejam finalizadas ainda na primeira metade de 2022.