Assessoria de Marília Mendonça confirma que cantora foi resgatada com vida após queda de avião

A cantora Marília Mendonça é uma das sobreviventes de um acidente aéreo que ocorreu no interior de Minas Gerais (MG) na tarde desta sexta-feira (05).

A assessoria da artista confirmou à imprensa que ela estava na aeronave.

Segundo o Corpo de Bombeiros da região, só havia ela e o piloto no avião.

Conforme o colunista Léo Dias, do Metrópoles, a cantora estava em deslocamento para fazer um show no interior do estado mineiro.

Ela viajava num bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiânia, prefixo PT – ONJ.

O local da queda é difícil acesso. Fica na serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

O Portal 6 entrou em contato com a PEC Táxi Aéreo e soube que toda a diretoria da empresa estava reunida e não poderia comentar o caso no momento.