Evento de Amilton Filho com Caiado em Anápolis reúne políticos de mais de 60 municípios

Um evento com prefeitos e vereadores de quase 60 municípios goianos diferentes foi realizado nesta sexta-feira (05), no Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis, e serviu como demonstração de força do deputado estadual Amilton Filho (SDD).

A simples reunião de tantos agentes políticos, que compõe atualmente o leque de aliados do parlamentar pelo interior do estado, já seria suficiente para impressionar adversários e apoiadores. No entanto, todos que ali estavam tiveram a oportunidade de apresentar demandas locais ao governador Ronaldo Caiado (DEM) e os principais secretários estaduais.

A presença do chefe do Executivo foi confirmada há pouco menos de um mês com o principal gabinete do Palácio Pedro Ludovico, num gesto de prestígio que o democrata não fez questão de esconder.

“Nesses 02 anos e 11 meses, de mandato esse jovem político tem me ajudado a governar”, disse em vários momentos.

“Esse é um evento que vocês mesmos puderam documentar a importância com prefeitos e vereadores de todos os quadrantes do estado de Goiás. Isso mostra a dedicação e a capacidade de trabalho dele”, emendou ao conversar com a imprensa.

Ao subir no palanque e pegar o microfone, Amilton ficou nitidamente emocionado.

“Saber que posso contar com cada um de vocês é muito importante para mim. Vamos continuar caminhando juntos”, discursou.

O deputado também pediu que ao retornarem para casa, os apoiadores não se esqueçam de defender as realizações do Governo.