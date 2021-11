Mais de 100 mil pessoas são esperadas no velório de Marília Mendonça, em Goiânia

O velório da cantora Marília Mendonça será realizado no Ginásio Goiânia Arena. A informação foi dada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) nas redes sociais.

O local foi confirmado após contato com a família da cantora. A despedida será aberta ao público e está prevista para começar por volta das 08h da manhã deste sábado (06).

Uma das principais representantes do sertanejo no Brasil, Marília Mendonça arrastava multidões por onde passava e não será diferente no velório. São esperadas cerca de 100 mil pessoas para dar o último adeus a cantora.

Por conta da grande quantidade de pessoas, o governador pediu que haja respeito a sinalização do local e calma para que todos possam acessar o local sem maiores transtornos.

Marília foi vítima de um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (05), em Caratinga, Minas Gerais. Além da cantora outros quatro tripulantes estavam na aeronave. Todos faleceram.