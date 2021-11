A queda de um avião de pequeno porte na Serra da Caratinga, em Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (05), vitimou a cantora Marília Mendonça, de 26 anos.

A artista estava viajando para cumprir uma série de shows em Minas, quando ocorreu a fatalidade.

Nascida em Cristianópolis, interior de Goiás, mas radicada em Goiânia, Marília Mendonça foi um fenômeno como poucos vistos na música sertaneja.

As primeiras canções de sucesso nacional foram “Sentimento Louco” e “Alô, porteiro”, ambas lançadas em 2014. A partir desses hits a carreira da cantora teve uma ascensão meteórica, com um sucesso atrás do outro.

Marília era uma das principais expoentes do “Feminejo”, movimento que buscava mais espaço feminino na música sertaneja, que ainda tinha os homens como principais artistas.

Ao lado das amigas Maiara e Maraísa, Marília dedicava parte do tempo e das canções ao projeto “Patroas”. O último lançamento havia sido o álbum “Patroas 35%”.

Marília deixa um filho, o pequeno Leonardo, de 02 anos. A criança é fruto do relacionamento da artista com o também sertanejo Murilo Huff.