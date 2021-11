Família e famosos chegam ao velório de Marília Mendonça

A família da cantora Marília Mendonça e do tio dela, o assessor Abiceli Silveira Dias Filho, chegaram ao ginásio Goiânia Arena para o velório dos dois, na tarde deste sábado (6).

Eles serão acompanhados de artistas que eram muito próximos da compositora -como as duplas Maiara e Maraísa, Henrique e Juliano, além de Jorge (da dupla com Matheus) e Mateus (que faz parceria com Kauan), Naiara Azevedo e Luísa Sonza, que chorava bastante bastante ao lado dos presentes. Os famosos ficarão em espaço restrito ao núcleo familiar.

A avó da cantora chegou amparada por dois seguranças e se despediu da neta, comovendo os presentes. O público teve acesso ao local por volta das 13h40. Ao contrário da família e dos artistas, que ficarão em área separada, a população está sendo organizada em filas e apenas passará junto aos caixões para se despedirem e deixar a área em seguida, evitando aglomerações.

Marilia e Abiceli estavam com mais três ocupantes no avião KingAir C90A que caiu na sexta à tarde, em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Eles seguiam de Goiânia (GO) a Caratinga (MG), onde ela faria um show na noite de sexta.

Segundo a Cemig (Centro Energético de Minas Gerais), a aeronave atingiu um cabo de uma torre de distribuição antes de cair, em local inspecionado neste sábado pelo Cenipa. O Corpo de Bombeiros segue atuando no local para remoção dos pertences dos ocupantes.