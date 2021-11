Encontro Regional do MDB em Anápolis ganha nova data e deve mostrar a força da cidade para 2022

Adiado por conta do acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas na última sexta-feira (05), o Encontro Regional do MDB Goiás já tem nova data.

Anteriormente marcado para o último sábado (06), o evento será realizado no dia 04 de dezembro, às 09h30, no Tatersal do Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis.

A organização do evento está sob a tutela do presidente do MDB em Anápolis, o empresário Márcio Corrêa. Com o apoio do presidente regional do MDB, Daniel Vilela, Márcio Corrêa é pré-candidato a deputado federal no próximo pleito.

São aguardadas lideranças de todo o Estado para discutir as estratégias do partido e formação de chapas para disputar as cadeiras na Assembleia Legislativa (Alego) e Câmara dos Deputados.

Entre as presenças aguardadas estão Manoel Cearense, presidente do MDB de Rio Verde, Márcio Luís da Silva, presidente do partido em Porangatu e Pábio Mossoró, prefeito de Valparaíso de Goiás.