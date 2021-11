Homem é encontrado morto após subir em cachoeira para tirar foto e se desequilibrar

O corpo do homem que se desequilibrou do alto de uma cachoeira de 30 metros, num povoado próximo a Aporé – região Sudoeste do estado – foi encontrado nesta segunda-feira (08) pelo Corpo de Bombeiros de Goiás.

Ademir Honório tinha 38 anos e foi achado a cerca de 1 quilômetro abaixo do lugar no qual teria caído. Profissionais do Instituto Médico Legal (IML) estão no local.

O acidente ocorreu na tarde de sábado (06), na Cachoeira Corrente, no povoado de Itumirim – localizado a poucos quilômetros do município de Aporé.

Segundo testemunhas, Honório teria subido no alto das pedras para registrar imagens da paisagem.

Após ser engolido pelas águas, testemunhas acionaram a corporação, que logo começaram as buscas.

Ao longo de todo o final de semana, os bombeiros percorreram o leito do rio e subiram a cachoeira a pé. Apenas hoje, porém, foi possível localizar a vítima.