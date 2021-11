DAIA faz 45 anos e ganha R$ 70 milhões em investimentos para dobrar quantidade de empregos

No dia em que completa 45 anos, o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) recebeu de presente a notícia de que irá receber um investimento de mais de R$ 70 milhões provenientes da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

O dinheiro será destinado para obras de ampliação e modernização da infraestrutura do local que é o mais antigo parque industrial de Goiás.

Além das obras, o governo estadual irá destinar uma área de 175 hectares para o distrito. A área é suficiente para abrigar 108 indústrias, ampliando o número de empresas no local, que conta atualmente com 150 indústrias.

E a meta é dobrar o número de empregos gerados no local. Atualmente cerca de 20 mil postos de trabalho em Anápolis estão localizados no DAIA.

Parte dos recursos vão ser investidos em obras para que não haja mais escassez de água no local. Haja vista que o Estado passou por uma crise hídrica nos últimos meses por conta da falta de chuvas.

Do total, R$ 11,6 milhões serão empenhados na construção de duas barragens ao longo do Ribeirão Caldas para o armazenamento de mais de 03 milhões de m³ de água.

Outros R$ 15 milhões tem como objetivo a construção de um reservatório de água com capacidade de armazenar 10 mil m³, um reservatório metálico de 2.000 m³ e uma Estação Elevatória de Água Tratada, com leitos de secagem de lodo do tratamento de água.