Valesca Popozuda, 43, está internada em um hospital do Rio com pneumonia bacteriana. Segundo o escritório da artista, ela chegou a fazer o exame para detecção da Covid-19 e o resultado foi negativo.

“A internação aconteceu para o melhor acompanhamento e breve recuperação da paciente”, diz o comunicado. Valesca está no Hospital Norte D’Or, em Cascadura.

A funkeira e atriz faz uma participação especial no filme “Peçanha Contra o Animal”, o segundo longa do Porta dos Fundos, que estreou no fim de outubro na Amazon Prime Video. Na produção, Peçanha, o policial incompetente, bruto e com um pé na corrupção interpretado por Antonio Tabet, precisa descobrir e acabar com Animal, um serial killer que está espalhando terror em Nova Iguaçu, no Rio.