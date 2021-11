Goiás tem mais de 1.100 vagas para cursos superiores gratuitos e todos que já fizeram o Enem podem se inscrever

O Instituto Federal de Goiás (IFG) abriu as inscrições para os vestibulandos que desajarem se ingressar na instituição através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ao todo, serão ofertas 1.184 vagas em diversos cursos para início no primeiro semestre de 2022.

Os candidatos devem realizar a inscrição de forma gratuita, necessariamente pelo site do IFG, na aba Estude no IFG, até o dia 02 de janeiro.

Além do mais, os interessados poderão utilizar as notas obtidas desde o ano de 2013 em diante, pelo Enem. No entanto, é preciso identificar, previamente, no momento da inscrição, qual dos resultados será escolhido.

Para os estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas, o IFG reserva ainda, 50% das vagas destinadas exclusivamente a eles.

Ao todo, elas estão distribuídas entre os mais diversos cursos superiores dos 14 câmpus da instituição.

Veja a lista de opções disponibilizadas para quem deseja ingressar na faculdade:

Águas Lindas

Licenciatura em Ciências Biológicas (Noturno)

Bacharelado em Ciência da Computação (Matutino)

Anápolis

Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade (Matutino)

Licenciatura em Ciências Sociais (Noturno)

Licenciatura em Química (Noturno)

Tecnologia em Logística (Noturno)

Aparecida de Goiânia

Licenciatura em Dança (Noturno)

Licenciatura em Pedagogia Bilíngue (Noturno)

Cidade de Goiás

Bacharelado em Agronomia (Vespertino)

Licenciatura em Artes Visuais (Noturno)

Bacharelado em Cinema e Audiovisual (Matutino)

Formosa

Bacharelado em Engenharia Civil (Noturno)

Licenciatura em Ciências Biológicas (Noturno)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Matutino)

Goiânia

Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária (Matutino)

Bacharelado em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura (Matutino)

Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação (Matutino)

Bacharelado em Engenharia Civil (Noturno)

Bacharelado em Engenharia de Transportes (Matutino)

Bacharelado em Engenharia Elétrica (Noturno)

Bacharelado em Engenharia Mecânica (Matutino)

Bacharelado em Química (Noturno)

Bacharelado em Sistemas de Informação (Noturno)

Bacharelado em Turismo (Noturno)

Licenciatura em Física (Vespertino)

Licenciatura em História (Vespertino)

Licenciatura em Letras – Português (Vespertino)

Licenciatura em Matemática (Vespertino)

Licenciatura em Música (Vespertino)

Licenciatura em Pedagogia (Noturno)

Inhumas

Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (Noturno)

Bacharelado em Engenharia de Software (Noturno)

Licenciatura em Química (Noturno)

Itumbiara

Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação (Vespertino)

Bacharelado em Engenharia Elétrica (Vespertino)

Licenciatura em Química (Noturno)

Jataí

Bacharelado em Engenharia Civil (Noturno)

Bacharelado em Engenharia Elétrica (Matutino)

Licenciatura em Física (Noturno)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)

Luziânia

Bacharelado em Sistemas de Informação (Noturno)

Licenciatura em Química (Noturno)

Senador Canedo

Bacharelado em Engenharia de Produção (Vespertino)

Uruaçu

Licenciatura em Química (Noturno)

Bacharelado em Engenharia Civil (Vespertino)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)

Valparaíso