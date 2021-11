Na reta final, candidatos à OAB Anápolis buscam apoios políticos e consultor avalia estratégia

A uma semana para as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), os candidatos a presidente da da seccional Anápolis intensificaram as atividades de campanha nos últimos dias.

A busca dos candidatos Regis Davidson (Chapa 01), Samuel Santos (Chapa 05) e Jeovah Junior (Chapa 07) pelo voto dos companheiros de classe não está restrita aos escritórios de advocacia e já chegou até mesmo aos gabinetes políticos – com poses para fotos ou publicações de vídeo com mandatários nas redes sociais.

É uma estratégia acertada ou arriscada nessa reta final em que os indecisos naturalmente podem ser o fiel da balança para o resultado?

Consultor e Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Thales Moura analisou essa situação a pedido do Portal 6.

“Em comparação ao último pleito há sim uma visível intensificação das buscas por voto [nesta reta final], uma vez que as pesquisas apontam uma disputa mais acirrada. Muito disso pôde ser percebido pela quantidade de eventos festivos promovidos neste ano”, observou.

Se os coquetéis e happy hours, a essa altura, não têm o mesmo efeito do início da campanha, tirar fotos com políticos e conseguir o apoio deles pode passar a impressão de prestígio e proximidade com o poder, reconhece Thales.

“A presença de pessoas públicas vende uma imagem de força administrativa, com capacidade de estabelecer parcerias fortes. Isso não é exclusividade das eleições da OAB, como também um fenômeno de várias entidades classistas”, analisou.