Ônibus com estudantes universitários capota em Anápolis: 08 pessoas ficam feridas

O total de oito pessoas, entre universitários e o motorista que fazia o transporte, ficaram feridos após o micro-ônibus em que eles estavam capotar às margens da GO-330 no início da noite desta sexta-feira (12), em Anápolis.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que se deslocou até o local junto o Corpo de Bombeiros.

Conforme a corporação militar, o ônibus transportava estudantes de Vianópolis quando o motorista perdeu o controle da direção e acabou tombando o veículo próximo ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Apesar do susto, não houve feridos com gravidade nem presos às ferragens. Todas as vítimas, no entanto, serão submetidas a avaliação médica no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Imagens obtidas com exclusividade pelo Portal 6 mostram o ônibus atravessado na pista. O trânsito ficou pesado na rodovia, mas aos poucos foi liberado com auxílio da Polícia Militar (PM).