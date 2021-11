Descubra como localizar uma pessoa pelo WhatsApp de um jeito fácil

Talvez essa você não saiba, mas o WhatsApp fornece uma opção para rastrear a localização de amigos e familiares. Bom, mas isso depende apenas do usuário liberar ou não o compartilhamento através do GPS. Por isso, veja como localizar uma pessoa pelo WhatsApp!

E o melhor: é 100% seguro, sem a necessidade de baixar ou instalar nenhum tipo de programa externo. Antes de tudo, para que seja possível rastrear pelo WhatsApp é preciso verificar se o aplicativo no Iphone ou aparelhos Android está com as configurações ativadas. Assim, permitindo que o aparelho celular possa ser localizado pelo sinal de GPS.

Como localizar uma pessoa pelo WhatsApp:

Atualmente, a localização pode-se compartilhar em três opções de tempo: 15 minutos, 1 hora ou 8 horas. Além disso, a funcionalidade ficará ativada em tempo real. Porém, é preciso que haja conexão com a internet via 3G, 4G ou Wi-Fi.

Como rastrear e enviar a localização em tempo real no Android?

1. Primeiro, na conversa que deseja permitir o rastreio, clique no ícone “Clipe” ao lado do ícone da câmera na conversa;

2. Depois, clique no ícone que está entre “Áudio” e “Contato”, o “Localização”;

3. Então será necessário ativar o GPS caso ele esteja desativado;

4. Depois clique em “Localização em tempo real”, aí é só clicar em “Continuar”;

5. Em seguida, escolha o tempo que irá permitir o rastreio, 15 minutos, 01h ou 8h. Se for o caso, escreva algum recado e então clique na seta verde para finalmente compartilhar a localização;

6. Por fim, no chat o amigo ou familiar poderá tocar no quadrado da localização e então acompanhar a movimentação em tempo real.

Como rastrear e enviar a localização em tempo real no iPhone (iOS)?

1. Primeiramente abra o chat que deseja permitir o rastreio. Então clique no botão “+”.

2. Depois clique na opção “Localização” e então ative o GPS caso ele esteja desativado.

3. Agora, toque em “Localização em tempo real” e também escolha por quanto tempo deseja compartilhar a informação (15 minutos, 1 ou 8 horas). Então, escreva algum recado se for o caso e depois envie a mensagem e a localização, clicando no ícone SETA.

4. Assim, no mesmo chat a pessoa poderá clicar na opção enviada e “Ver Localização em Tempo Real”. O passo a passo do usuário poderá ser monitorado durante o tempo pré estabelecido.

5. Vale lembrar que este procedimento é feito somente com o consentimento do usuário que está compartilhando a informação de localização!

6. Logo, não é possível fazer isso sem que a pessoa saiba através do WhatsApp. Inclusive, o rastreio sem autorização prévia é considerado “Invasão de Privacidade” e é crime.