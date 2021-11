O que abre e o que fecha em Anápolis no feriado da Proclamação da República

O feriado da Proclamação da República será celebrado na próxima segunda-feira (15). Com a data, diferentes órgãos públicos e estabelecimentos terão seu funcionamento alterado em Anápolis.

Na área da saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) da Vila Esperança e Pediátrica ficarão abertas para atendimentos de urgência e emergência. Para casos suspeitos de Covid, os pacientes serão atendidos na Unidade de Saúde do Parque Iracema.

Os estabelecimentos bancários não irão funcionar no dia, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O retorno se dará integralmente na terça-feira (16).

No comércio, as lojas sindicalizadas optaram por não abrir de modo geral. As que abrirem de forma independente, correndo o risco de serem autuadas.

Já as que abrirem com a permissão do sindicato terão que pagar as despesas do trabalhador (R$ 20 reais para alimentação e pagamento das 6h de trabalho ou pagamento em dobro da hora extra).

Os shoppings de Anápolis irão funcionar de forma parecida. As lojas do Anashopping vão funcionar das 14h às 20h, enquanto a praça de alimentação ficará aberta das 11h às 22h30.

O Brasil Park Shopping ficará com as lojas abertas no mesmo horário, das 14h às 20h. Contudo, os serviços de alimentos funcionarão das 11h às 22h.

A Urban, serviço de transporte coletivo da cidade, divulgou em suas redes sociais que as linhas funcionarão com a tabela de domingo durante o feriado.

Os serviços do Rápido e do Disk 156 ficarão fechados durante o Dia da Proclamação da República, com retorno apenas no dia seguinte.

Por fim, o Vapt Vupt não irá funcionar na segunda-feira (15) em decorrência do feriado. As atividades retornarão na terça-feira (16), funcionando normalmente.