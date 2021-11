‘Nunca mais quero ter uma experiência dessa’, dispara Rico sobre reality

Depois de escolher passar o dia abalado, mais distante de seus colegas em “A Fazenda 13” (RecordTV), Rico Melquiades refletiu com Arcrebiano sobre a experiência que estão vivendo dentro do reality.

“Eu nunca mais quero ter uma experiência dessa na minha vida”, declarou o influenciador. “Eu não participo nunca mais, Bil”, continuou. Em seguida, o peão falou sobre o quanto algumas coisas valem a pena por dinheiro, e outras não.

O ex-BBB concordou com o ex-De Férias Com o Ex e também desabafou sobre sua participação no reality rural: “Nem eu achei que ia chegar até aqui Eu evolui muito”.